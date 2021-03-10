10.03.2021 10:14

Коронавирус: статистика на 10 марта

За сутки от коронавируса умерли четырнадцать человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 214 новый случай заражения коронавирусом.



192 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 10 марта составляет 87 110 человек (в Харькове – 59 117 человек).



Из них:



– 1666 летальных случая (за последние сутки умерли 14 человек);



– 78 376 человек выздоровели (за сутки – 328 человек).



