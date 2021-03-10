Коронавирус: статистика на 10 марта

За сутки от коронавируса умерли четырнадцать человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 214 новый случай заражения коронавирусом.
192 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 10 марта составляет 87 110 человек (в Харькове – 59 117 человек).
Из них:
– 1666 летальных случая (за последние сутки умерли 14 человек);
– 78 376 человек выздоровели (за сутки – 328 человек).
Будьте готовы к тому, что в деловых вопросах все отношения сегодня будут строиться по принципу личных симпатий и антипатий. Если вы уверены в своей харизме – действуйте!
В Харьков вернулась зима: ночью ожидается до 13 градусов мороза. В целом среда будет пасмурной, лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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