09.03.2021 08:29

Грипп в Харькове: статистика

С начала эпидемического сезона острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 4,5% населения области - 119 314 человек, из них 41 816 детей.

В частности, с 1 по 7 марта с учетом случаев заболеваний COVID-19 (по предварительным диагнозам) в области заболело 9067 человек, из них 3755 детей в возрасте до 17 лет.

По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости вырос на 11,4% в основном за счет взрослого населения (на 20,1%). Удельный вес коронавирусной болезни (COVID-19) в структуре заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет 27,0%.



Показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет 343,08 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 19,7% и на 21,8% выше по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Госпитализированы 783 человека, из них 122 ребенка.



Превышен уровень собственных эпидемических порогов в Боровском (на 30,5%), Волчанском (на 89,0%), Дергачевском (на 11,4%), Зачепиловском (на 24,7%), Змиевском (на 31,3%), Красноградском (на 27,5%), Краснокутском (на 8,8%), Купянском (на 14,1%), Лозовском (на 35,7%), Нововодолажском (на 10,4%), Первомайском ( на 36,8%) районах и городах Купянск (на 14,1%), Лозовая (на 35,7%) и Первомайск (на 50,1%).



В течение последних недель высокий показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями регистрируется в Боровском районе - 668,24 на 100 тысяч населения, самый низкий - в Великобурлукском (79,38 на 100 тысяч населения).



По состоянию на 09.03.2021 привито против гриппа 10344 человека, из них 47,0% из групп риска.



С начала эпидемического сезона при обследовании лиц с клиническими проявлениями острых респираторных вирусных инфекций у 15 человек выявлены вирусы гриппа типа А (у 3 человек - вирус гриппа типа А (не субтипированный), у 12 - вирус гриппа типа А (Н1) pdm09). По данным вирусологического мониторинга на прошлой неделе методом ПЦР обследовано 4304 человека, из них у 2052 человек обнаружен вирус SARS-CoV-2, у 4 человек - возбудители других респираторных вирусных инфекций (у 1 - вирус парагриппа, у 3 - риновирусы).