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09.03.2021  12:24   

В детсаду под Харьковом – вспышка кишечной инфекции

С 5 по 9 марта в яслях-саду №3 Слобожанского поссовета Чугуевского района зарегистрировано 6 случаев заболевания среди детей.



5 заболевших зарегистрировано в первой младшей группе, 1 больной (брат одного из заболевших из первой младшей группы) - в средней.

У детей наблюдяются повышение температуры тела, жидкий стул, рвота, слабость.

Первичный диагноз у одного ребенка – ОРВИ, пищевая токсикоинфекция, у троих - острый гастроэнтероколит, у двух - пищевая токсикоинфекция, ротавирусная инфекция.

Состояние детей медицинскими работниками оценивается как средней степени тяжести.

По информации учреждений здравоохранения 4 детей из числа заболевших находятся на амбулаторном лечении, 2 госпитализированы в учреждения здравоохранения - все дети получают соответствующее лечение.

5 марта в яслях-ссаду проведен комплекс противоэпидемических мероприятий: первичное эпидемиологическое расследование опросу родителей заболевших детей и медицинских работников, к которым они обращались за медицинской помощью и санитарно-эпидемиологическое обследование учреждения; заключительная дезинфекция во всех помещениях учреждения с применением дезинфицирующих средств; отбор проб питьевой воды и смывов с объектов окружающей среды; бактериологическое обследование персонала и контактных детей; организовано активное медицинское наблюдение за контактными.

По состоянию на 9 марта противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  отравление, ясли, харьков, слобожанское
 
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