Бригада скорой дважды за ночь приняла роды по пути в больницу

Сегодняшнюю ночную смену надолго запомнит бригада 2101 Нововодолажского отделения.
Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, бриагда в составе фельдшера Т. Сосонной, младшей медсестры В. Акимовой и водителя В. Сазонова получила за одну смену сразу два экстренных вызовов по поводу родов
Первый вызов поступил в 1:23, второй - в 6:16.
В специализированном авто сначала родился мальчик весом 3400 г, рост - 50 см, 8 баллов по шкале Апгар, а при обслуживании уже другого вызова - девочка весом 2800 г, рост 50 см, 8 баллов по шкале Апгар.
Удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что если хотите с кем-то договориться, найти решение проблемы, стоит сделать это именно сегодня.
В Харьков вернулась зима: ночью ожидается до 13 градусов мороза. В целом среда будет пасмурной, лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
День рождения Кобзаря отмечают тысячи почитателей творчества поэта, философа и просветителя.
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