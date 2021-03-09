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09.03.2021  12:03   

Бригада скорой дважды за ночь приняла роды по пути в больницу

Сегодняшнюю ночную смену надолго запомнит бригада 2101 Нововодолажского отделения.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, бриагда в составе фельдшера Т. Сосонной, младшей медсестры В. Акимовой и водителя В. Сазонова получила за одну смену сразу два экстренных вызовов по поводу родов

Первый вызов поступил в 1:23, второй - в 6:16.

В специализированном авто сначала родился мальчик весом 3400 г, рост - 50 см, 8 баллов по шкале Апгар, а при обслуживании уже другого вызова - девочка весом 2800 г, рост 50 см, 8 баллов по шкале Апгар.

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  роды, скорая, харьков
 
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