09.03.2021 12:03

Бригада скорой дважды за ночь приняла роды по пути в больницу

Сегодняшнюю ночную смену надолго запомнит бригада 2101 Нововодолажского отделения.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, бриагда в составе фельдшера Т. Сосонной, младшей медсестры В. Акимовой и водителя В. Сазонова получила за одну смену сразу два экстренных вызовов по поводу родов

Первый вызов поступил в 1:23, второй - в 6:16.

В специализированном авто сначала родился мальчик весом 3400 г, рост - 50 см, 8 баллов по шкале Апгар, а при обслуживании уже другого вызова - девочка весом 2800 г, рост 50 см, 8 баллов по шкале Апгар.