Коронавирус: статистика на 9 марта

За сутки от коронавируса умерли четыре человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом.
187 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 9 марта составляет 86 869 человек (в Харькове – 58 925 человек).
Из них:
– 1652 летальных случая (за последние сутки умерли 4 человека);
– 78 048 человек выздоровели (за сутки – 88 человек).
Удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что если хотите с кем-то договориться, найти решение проблемы, стоит сделать это именно сегодня.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью, возможно, пройдет снег. С утра и до завершения дня осадков не ожидается.
День рождения Кобзаря отмечают тысячи почитателей творчества поэта, философа и просветителя.
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