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09.03.2021  10:25   

Коронавирус: статистика на 9 марта

За сутки от коронавируса умерли четыре человека.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом.
 
187 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
 
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 9 марта составляет 86 869 человек (в Харькове – 58 925 человек).
 
Из них:
 
– 1652 летальных случая (за последние сутки умерли 4 человека);
 
– 78 048 человек выздоровели (за сутки – 88 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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