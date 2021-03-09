09.03.2021 10:25

Коронавирус: статистика на 9 марта

За сутки от коронавируса умерли четыре человека.



//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом.



187 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 9 марта составляет 86 869 человек (в Харькове – 58 925 человек).



Из них:



– 1652 летальных случая (за последние сутки умерли 4 человека);



– 78 048 человек выздоровели (за сутки – 88 человек).



