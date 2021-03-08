Коронавирус: статистика на 8 марта

За сутки от коронавируса умерли шесть человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 184 новых случаев заражения коронавирусом.
138 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 8 марта составляет 86 489 человек (в Харькове – 58 738 человек).
Из них:
– 1648 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);
– 77 960 человек выздоровели (за сутки – 124 человека).
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