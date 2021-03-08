08.03.2021 13:24

Коронавирус: статистика на 8 марта

За сутки от коронавируса умерли шесть человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 184 новых случаев заражения коронавирусом.



138 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 8 марта составляет 86 489 человек (в Харькове – 58 738 человек).



Из них:



– 1648 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);



– 77 960 человек выздоровели (за сутки – 124 человека).



