Коронавирус: статистика на 7 марта

За сутки от коронавируса умерли шесть человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 362 новых случая заражения коронавирусом.
242 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 7 марта составляет 86 489 человек (в Харькове – 58 600 человека).
Из них:
– 1642 летальных случая (за последние сутки умерли 6 человек);
– 77 836 человек выздоровели (за сутки – 240 человек).
В спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать. В остальном же гороскоп неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности.
Пришедший циклон Gerd испортил погоду, по ночам ожидается мороз, а днем – осадки и сильный ветер.
Ежегодно в первое воскресенье марта отмечается Международный день детского телевидения и радиовещания.
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