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07.03.2021  12:04   

Коронавирус: статистика на 7 марта

За сутки от коронавируса умерли шесть человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 362 новых случая заражения коронавирусом.
 
242 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
 
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 7 марта составляет 86 489 человек (в Харькове – 58 600 человека).
 
Из них:
 
– 1642 летальных случая (за последние сутки умерли 6 человек);
 
– 77 836 человек выздоровели (за сутки – 240 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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