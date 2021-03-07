07.03.2021 12:04

Коронавирус: статистика на 7 марта

За сутки от коронавируса умерли шесть человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 362 новых случая заражения коронавирусом.



242 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 7 марта составляет 86 489 человек (в Харькове – 58 600 человека).



Из них:



– 1642 летальных случая (за последние сутки умерли 6 человек);



– 77 836 человек выздоровели (за сутки – 240 человек).



