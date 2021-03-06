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06.03.2021  15:54   

Коронавирус: статистика на 6 марта

За сутки от коронавируса умерли шесть человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 522 новых случая заражения коронавирусом.
 
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 6 марта составляет 86 127 человек.
 
Из них:
 
– 1636 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);
 
– 77 696 человек выздоровели (за сутки – 115 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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