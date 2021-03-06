06.03.2021 15:54

Коронавирус: статистика на 6 марта

За сутки от коронавируса умерли шесть человек.



//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 522 новых случая заражения коронавирусом.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 6 марта составляет 86 127 человек.



Из них:



– 1636 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);



– 77 696 человек выздоровели (за сутки – 115 человек).