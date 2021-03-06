Коронавирус: статистика на 6 марта

За сутки от коронавируса умерли шесть человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 522 новых случая заражения коронавирусом.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 6 марта составляет 86 127 человек.
Из них:
– 1636 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);
– 77 696 человек выздоровели (за сутки – 115 человек).
Сегодня фантазии могут казаться куда ярче и интереснее реальности. Даже в самых обычных делах фантазии сегодня будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни.
Пришедший циклон Gerd испортил погоду, по ночам ожидается мороз, а днем – осадки и сильный ветер.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
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