На лечении в опорных учреждениях области находится 1531 пациент

06.03.2021 11:02

Из них 1274 - с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 257 - с подозрением на коронавирусную болезнь.

Об этом сообщил во время брифинга 5 марта заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук.

«В последние дни мы наблюдаем постепенное увеличение количества пациентов, у которых положительный ПЦР-тест. В отделениях интенсивной терапии находятся 129 человек, из них 99 - на аппаратах ИВЛ. Всего в настоящее время в Харьковской области развернуто 4846 коек для больных COVID-19 в 25 медицинских учреждениях», - привел данные Геннадий Бондарчук.