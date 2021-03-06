На лечении в опорных учреждениях области находится 1531 пациент

Из них 1274 - с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 257 - с подозрением на коронавирусную болезнь.
Об этом сообщил во время брифинга 5 марта заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук.
«В последние дни мы наблюдаем постепенное увеличение количества пациентов, у которых положительный ПЦР-тест. В отделениях интенсивной терапии находятся 129 человек, из них 99 - на аппаратах ИВЛ. Всего в настоящее время в Харьковской области развернуто 4846 коек для больных COVID-19 в 25 медицинских учреждениях», - привел данные Геннадий Бондарчук.
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