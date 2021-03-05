Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

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Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 5 марта Любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты, потребуют от вас внимания. Не исключены недоразумения и ссоры по финансовым делам.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных Пришедший циклон Gerd испортил погоду, по ночам ожидается мороз, а днем – осадки и сильный ветер.