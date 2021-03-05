Коронавирус: статистика на 4 марта

За сутки от коронавируса умерли одиннадцать человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 566 новых случаев заражения коронавирусом.
374 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 5 марта составляет 85 605 человек (в Харькове – 58 068 человека).
Из них:
– 1630 летальных случаев (за последние сутки умерли 11 человек);
– 77 581 человек выздоровели (за сутки – 95 человек).
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