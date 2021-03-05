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05.03.2021  11:35   

Коронавирус: статистика на 4 марта

За сутки от коронавируса умерли одиннадцать человек.


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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 566 новых случаев заражения коронавирусом.
 
374 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
 
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 5 марта составляет 85 605 человек (в Харькове – 58 068 человека).
 
Из них:
 
– 1630 летальных случаев (за последние сутки умерли 11 человек);
 
– 77 581 человек выздоровели (за сутки – 95 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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