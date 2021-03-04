04.03.2021 18:12

В Харькове начинается плановая вакцинация домашних животных от бешенства

Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, на территории всех 66 участков КП «Жилкомсервис» определены места для проведения вакцинации.

Плановая вакцинация домашних животных против бешенства начинается с 9 марта 2021 года в Харькове.

На досках объявлений в жилых домах за 3-4 дня до начала кампании будут размещены информационные объявления о дате, месте и времени проведения вакцинации.

В случае отсутствия объявления, владельцы домашних животных могут обратиться за информацией по телефонам:

(057) 760-72-93 - КП «Жилкомсервис»;

(0572) 52-51-00 - ветеринарная служба Госпродпотребслужбы;

(057) 775-30-80 - КП «Центр обращения с животными»;

(067) 920-79-04 - КП «Центр обращения с животными» (круглосуточно).

Владельцы домашних животных, проживающие в домах ОСМД, ЖСК, ведомственных домах и общежитиях, могут обращаться за информацией в ближайший участок КП «Жилкомсервис» или по тел. (057) 760-72-93.

Вакцинация животных проводится бесплатно. Стоимость справки о прививках животного, которую выдает ветеринарный врач, составляет 5 грн.

В департаменте напомнили, что бешенство - это смертельно опасное заболевание как для животных, так и для людей.

«Оно неизлечимо, но его можно предотвратить. Единственный надежный способ защиты - это регулярная своевременная профилактическая вакцинация домашних животных, потому что люди контактируют именно с ними», - отметили в департаменте.