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04.03.2021  18:12   

В Харькове начинается плановая вакцинация домашних животных от бешенства

Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, на территории всех 66 участков КП «Жилкомсервис» определены места для проведения вакцинации.

Плановая вакцинация домашних животных против бешенства начинается с 9 марта 2021 года в Харькове.
 
На досках объявлений в жилых домах за 3-4 дня до начала кампании будут размещены информационные объявления о дате, месте и времени проведения вакцинации.
 
В случае отсутствия объявления, владельцы домашних животных могут обратиться за информацией по телефонам:
 
(057) 760-72-93 - КП «Жилкомсервис»;
 
(0572) 52-51-00 - ветеринарная служба Госпродпотребслужбы;
 
(057) 775-30-80 - КП «Центр обращения с животными»;
 
(067) 920-79-04 - КП «Центр обращения с животными» (круглосуточно).
 
Владельцы домашних животных, проживающие в домах ОСМД, ЖСК, ведомственных домах и общежитиях, могут обращаться за информацией в ближайший участок КП «Жилкомсервис» или по тел. (057) 760-72-93.
 
Вакцинация животных проводится бесплатно. Стоимость справки о прививках животного, которую выдает ветеринарный врач, составляет 5 грн.
 
В департаменте напомнили, что бешенство - это смертельно опасное заболевание как для животных, так и для людей.
 
«Оно неизлечимо, но его можно предотвратить. Единственный надежный способ защиты - это регулярная своевременная профилактическая вакцинация домашних животных, потому что люди контактируют именно с ними», - отметили в департаменте.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  вакцинация, бешенство, харьков, домашние животные
 
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