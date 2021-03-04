Коронавирус: статистика на 4 марта

За сутки от коронавируса умерли семь человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 443 новых случая заражения коронавирусом.
304 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 3 марта составляет 85 039 человек (в Харькове – 57 694 человека).
Из них:
– 1619 летальных случаев (за последние сутки умерли 7 человек);
– 77 486 человек выздоровели (за сутки – 315 человек).
Используйте этот день для достижения договоренностей с коллегами и близкими людьми, планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров.
В результате прохождения через территорию Украины юго-западного циклона Gerd, в Харькове ожидается ухудшение погоды. Ночью пройдет небольшой дождь. Днем умеренные осадки (дождь, мокрый снег).
Сегодня – народный праздник День Архипа и Филимона.
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