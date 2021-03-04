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04.03.2021  10:41   

Коронавирус: статистика на 4 марта

За сутки от коронавируса умерли семь человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 443 новых случая заражения коронавирусом.
 
304 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
 
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 3 марта составляет 85 039 человек (в Харькове – 57 694 человека).
 
Из них:
 
– 1619 летальных случаев (за последние сутки умерли 7 человек);
 
– 77 486 человек выздоровели (за сутки – 315 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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