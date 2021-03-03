03.03.2021 09:33

Грипп в Харькове: статистика

С начала эпидемического сезона на острые респираторные вирусные инфекции переболело 4,2% населения области - 110247 человек, в том числе 41816 детей.

В частности, в период с 22 по 28 февраля с учетом случаев заболеваний COVID-19 (по предварительным диагнозам) в области заболело 8141 человек, из них 3717 детей в возрасте до 17 лет.

По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости вырос на 17,8% в основном за счет взрослого населения (на 20,0%). Удельный вес коронавирусной болезни (COVID-19) в структуре заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет 24,6%.



Показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет 308,04 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 27,9% и на 8,8% выше по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Госпитализированы 658 человек, из них 100 детей.



Превышен уровень собственных эпидемических порогов в Боровском (на 87,5%), Волчанском (на 53,8%), Змиевском (на 34,0%), Купянском (на 8,7%), Лозовском (на 18,3 %), Нововодолажском (на 57,1%), Первомайском (на 17,5%) районах и в городах Люботин (на 48,9%), Купянск (на 11,2%), Лозовая (на 26 5%) и Первомайск (на 17, 5%).



В течение последних недель высокий показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями регистрируется в Боровском районе - 776,59 на 100 тысяч населения, самый низкий - в Великобурлукском (79,38 на 100 тысяч населения).



По состоянию на 1 марта привито против гриппа 10065 человек, из них 45,6% из групп риска.



С начала эпидемического сезона при обследовании лиц с клиническими проявлениями острых респираторных вирусных инфекций, у 15 человек выявлены вирусы гриппа типа А (у 3 человек - вирус гриппа типа А (несубтипичный), у 12 - вирус гриппа типа А (Н1) pdm09). По данным вирусологического мониторинга на прошлой неделе методом ПЦР обследовано 3958 человек, из них у 1740 человек выявлен вирус SARS-CoV-2, у 5 человек - возбудители других респираторных вирусных инфекций (у 3 - вирус парагриппа, у 2 - риновирусы и аденовирус). У одного человека обнаружен вирус гриппа типа А (несубтипичный).