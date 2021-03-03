03.03.2021 08:07

Областной центр экстренной медицинской помощи получил 17 реанимобилей

14 из них будут работать в районах области, 3 - в Харькове.

В новых автомобилях есть все оборудование, необходимое для оказания срочной помощи: кардиографы, инфузоматы, пульсоксиметры и тому подобное. Машины также укомплектовали аппаратами искусственной вентиляции легких.

По словам директора Центра экстренной медицины и медицины катастроф Виктора Забашты, парк центра на сегодня действительно требует обновления.

«Нашему центру исполнилось 8 лет. Машины, которые отработали у нас семь и восемь лет, уже нуждаются в обновлении. Все то современное оборудование, которое есть в новых автомобилях, в том числе аппараты ИВЛ, оно очень кстати, будет очень активно использоваться. Я думаю, что бригадам будет очень комфортно работать в таких условиях», - отметил Виктор Забашта.

Два из новых реанимобилей получило Красноградское отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи.

По словам и.о. заведующей отделения Юлии Горбач, подразделение обслуживает почти 104 тысячи населения.

«У нас есть 9 бригад, из которых одна - врачебная, а восемь - фельдшерских. Есть 9 автомобилей. Есть уже исчерпавшие свой ресурс. Новые машины мы давно ждали. Использовать их будем для обслуживания жителей Сахновщинской и Кегичевской громад», - рассказала Юлия Горбач.

«Мы получили автомобиль Citroen Jumper. Очень довольны, потому что давно его ждали, - рассказала фельдшер Красноградского отделения экстренной (неотложной) медицинской помощи (Кегичевский пункт) Наталья Малетич. - Я уже успела посмотреть, что в машине есть все необходимое: дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции, тонометр, медицинская каталка, в которой можно перенести человека как лежа, так и сидя. Конечно, это большая радость для всего нашего отделения».