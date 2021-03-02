02.03.2021 14:41

Игорь Терехов: В этом году будут отремонтированы первые этажи и регистратуры городских поликлиник

Об этом исполняющий обязанности Харьковского городского головы заявил сегодня, 2 марта 2021 года, на рабочем совещании.



//city.kharkov.ua

По словам Игоря Терехова, в харьковских медучреждениях приведут в порядок входные группы, отремонтируют холлы, гардеробные, чтобы людям было комфортно ожидать приема врача.

«Мы выполнили инвентаризацию всех поликлиник и договорились, где в этом году будут отремонтированы первые этажи, регистратуры, куда люди обращаются за консультацией. Сначала в 11-ти поликлиниках, потом пойдем дальше, чтобы привести в порядок все медицинские учреждения», - сообщил Игорь Терехов после совещания.

Он отметил, что ремонтные работы будут выполнены за средства городского бюджета и Национальной службы здоровья Украины.

Заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан отметила, что по этому вопросу проводятся рабочие совещания с главными врачами поликлиник, и сегодня была получена первая визуализация проекта.