Директор инфекционки, переболевший коронавирусом, сделал прививку вакциной Covishield

Среди медиков, 2 марта сделавших прививку на базе Харьковской областной детской инфекционной больницы, - директор областной взрослой «инфекционки» Павел Нартов.
Павел Нартов сообщил, что в первую волну вакцинации от COVID-19 в Харьковской областной клинической инфекционной больнице записались на добровольную прививку вакциной производства Oxford/AstraZeneca (Covishield) 25 сотрудников.
«В первую очередь вакцинировались сотрудники, работающие в ковидных отделениях. Я - последний», - рассказал Павел Нартов.
По его словам, 32% сотрудников Харьковской областной клинической инфекционной больницы уже переболели COVID-19, поэтому не записывались на прививку.
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Сегодня, по словам врача-инфекциониста Областной детской инфекционной клинической больницы Владимира Конельского, на базе больницы проводят вакцинацию от COVID-19 медицинских работников областного хосписа.
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