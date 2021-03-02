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02.03.2021  13:31   

Директор инфекционки, переболевший коронавирусом, сделал прививку вакциной Covishield

Среди медиков, 2 марта сделавших прививку на базе Харьковской областной детской инфекционной больницы, - директор областной взрослой «инфекционки» Павел Нартов.

Павел Нартов сообщил, что в первую волну вакцинации от COVID-19 в Харьковской областной клинической инфекционной больнице записались на добровольную прививку вакциной производства Oxford/AstraZeneca (Covishield) 25 сотрудников.

«В первую очередь вакцинировались сотрудники, работающие в ковидных отделениях. Я - последний», - рассказал Павел Нартов.

По его словам, 32% сотрудников Харьковской областной клинической инфекционной больницы уже переболели COVID-19, поэтому не записывались на прививку.

У директора областной инфекционки, больного COVID, диагностировали пневмонию

Сегодня, по словам врача-инфекциониста Областной детской инфекционной клинической больницы Владимира Конельского, на базе больницы проводят вакцинацию от COVID-19 медицинских работников областного хосписа.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, вакцинация, covishield, прививка, харьков, нартов
 
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