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02.03.2021  10:25   

Коронавирус: статистика на 2 марта

За сутки от коронавируса умерли десять человек.


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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 315 новых случаев заражения коронавирусом.
 
235 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
 
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 2 марта составляет 84 202 человека (в Харькове – 57 080 человек).
 
Из них:
 
– 1600 летальных случаев (за последние сутки умерли 10 человек);
 
– 77 016 человек выздоровели (за сутки – 87 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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