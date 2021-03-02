Коронавирус: статистика на 2 марта

За сутки от коронавируса умерли десять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 315 новых случаев заражения коронавирусом.
235 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 2 марта составляет 84 202 человека (в Харькове – 57 080 человек).
Из них:
– 1600 летальных случаев (за последние сутки умерли 10 человек);
– 77 016 человек выздоровели (за сутки – 87 человек).
Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Погода будет облачной. Ночью без существенных осадков, слабый туман. Днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег), местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
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