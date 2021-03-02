02.03.2021 10:25

Коронавирус: статистика на 2 марта

За сутки от коронавируса умерли десять человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 315 новых случаев заражения коронавирусом.



235 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 2 марта составляет 84 202 человека (в Харькове – 57 080 человек).



Из них:



– 1600 летальных случаев (за последние сутки умерли 10 человек);



– 77 016 человек выздоровели (за сутки – 87 человек).