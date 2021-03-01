В Харькове - 60 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 1 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 56 845 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
1 марта, в начале календарной весны, погоду в Харькове определяет антициклон с центром над Германией. Облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
влажность:
давление:
ветер: