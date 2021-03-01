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01.03.2021  12:28   

В Харькове - 60 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 1 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 56 845 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 83 887 случаев заболевания COVID-19, 5 368 человек находятся под медицинским наблюдением, 76 929 пациентов выздоровели, 1 590 - умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 1 марта в Украине зафиксировано 4 285 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 352 134 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 26 050 человек умерли, 1 171 724 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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