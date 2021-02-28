28.02.2021 10:24

Коронавирус: статистика на 28 февраля

За сутки от коронавируса умерли 7 человек.



Коронавирус: статистика на 28 февраля



За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 279 новых случаев заражения коронавирусом.

197 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 28 февраля составляет 83 818 человек (в Харькове – 56 785 человек).

Из них:

– 1585 летальных случаев (за последние сутки умерли 7 человек);

– 76 680 человек выздоровели (за сутки – 225 человек).