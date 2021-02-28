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28.02.2021  10:24   

Коронавирус: статистика на 28 февраля

За сутки от коронавируса умерли 7 человек.


Коронавирус: статистика на 28 февраля
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 279 новых случаев заражения коронавирусом.
 
197 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
 
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 28 февраля составляет 83 818 человек (в Харькове – 56 785 человек).
 
Из них:
 
– 1585 летальных случаев (за последние сутки умерли 7 человек);
 
– 76 680 человек выздоровели (за сутки – 225 человек).
 
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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