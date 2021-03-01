01.03.2021 17:17

Зарубежная медицина: куда отправиться на лечение?

Ни для кого не секрет, что медицина на территории постсоветского пространства сильно отстает от западной. Новейшее оборудование, современные методики лечения, действительно профессиональные специалисты - доступ к качественному сервису практически невозможно получить не только в государственных, но и в частных отечественных клиниках. При том, что стоимость лечения в последних часто сопоставима со стоимостью полноценного лечения за рубежом

Поэтому привыкшие к высокому уровня сервиса люди, внимательно относящиеся к своему здоровью, все чаще и чаще выбирают для решения своих проблем клиники Израиля, Австрии, Германии и США. Особую популярность в последнее годы приобрела турецкая медицина. И тому есть масса причин.

Лечение за рубежом: почему стоит выбрать Турцию?

На протяжении нескольких лет Турция уверенно держится в тройке мировых лидеров по качеству медицинского обслуживания. Ее клиники славятся:

новейшим оборудованием . Современная техника позволяет диагностировать сложные заболевания на ранних этапах и гарантирует эффективность их дальнейшего лечения;

. Современная техника позволяет диагностировать сложные заболевания на ранних этапах и гарантирует эффективность их дальнейшего лечения; квалифицированным персоналом . Специалисты клиник, с которыми сотрудничает компания Globalmedic имеют международную аккредитацию и многолетний опыт работы в ведущих медицинских центрах мира;

. Специалисты клиник, с которыми сотрудничает компания Globalmedic имеют международную аккредитацию и многолетний опыт работы в ведущих медицинских центрах мира; комфортными условиями. В популярных турецких клиниках созданы условия, которые позволяют не только восстанавливать физическое здоровье, но и сохранять психологическое. В медицинском центре в Турции клиент не столкнется с хорошо известной жителям СНГ «больничной атмосферой» или неприветливым отношением персонала;

В популярных турецких клиниках созданы условия, которые позволяют не только восстанавливать физическое здоровье, но и сохранять психологическое. В медицинском центре в Турции клиент не столкнется с хорошо известной жителям СНГ «больничной атмосферой» или неприветливым отношением персонала; доступностью. Несмотря на то, что турецкая медицина успешно конкурирует по качеству с израильской и американской, стоимость лечения в этой стране на порядок ниже, чем в странах-конкурентах.

Для лечения каких заболеваний стоит отправляться в Турцию

В стране хорошо развиты практически все отрасли медицины. Однако, наиболее популярными среди иностранцев остаются:

диагностическая медицина;

репродуктивная медицина;

хирургия и нейрохирургия;

пластическая хирургия;

трансплантология;

лечение онкологических заболеваний.

Столкнувшись с необходимостью лечения по одному из этих направлений, вы можете смело рассматривать варианты лечения в Турции, будучи уверенными в том, что вам помогут в решении даже самых сложных проблем.

Компания Globalmedik - ваш партнер в комплексной организации качественного лечения

Приняв решение пройти лечение в Турции вы, конечно, столкнетесь с массой вопросов: какую клинику и какого специалиста выбрать? Как договориться о диагностике или лечении в удаленном режиме? Как организовать свой прилет в страну?

компания Globalmedik обеспечит комплексное решение всех проблем, связанных с лечением в Турции. Все, что потребуется от вас - оставить заявку с полным описанием проблемы и свои контакты . Мы же подберем для вас клинику с наилучшим сочетанием цены и качества предоставляемых услуг, организуем ваш прилет в страну и будем оставаться на связи в режиме 24/7, чтобы помочь решить любую внезапно возникшую проблему.

При этом наши услуги для вас совершенно бесплатны - они финансируются непосредственно лечебными учреждениями Турции.