01.03.2021 17:17
Зарубежная медицина: куда отправиться на лечение?
Ни для кого не секрет, что медицина на территории постсоветского пространства сильно отстает от западной. Новейшее оборудование, современные методики лечения, действительно профессиональные специалисты - доступ к качественному сервису практически невозможно получить не только в государственных, но и в частных отечественных клиниках. При том, что стоимость лечения в последних часто сопоставима со стоимостью полноценного лечения за рубежом
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Поэтому привыкшие к высокому уровня сервиса люди, внимательно относящиеся к своему здоровью, все чаще и чаще выбирают для решения своих проблем клиники Израиля, Австрии, Германии и США. Особую популярность в последнее годы приобрела турецкая медицина. И тому есть масса причин.
Лечение за рубежом: почему стоит выбрать Турцию?
На протяжении нескольких лет Турция уверенно держится в тройке мировых лидеров по качеству медицинского обслуживания. Ее клиники славятся:
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новейшим оборудованием. Современная техника позволяет диагностировать сложные заболевания на ранних этапах и гарантирует эффективность их дальнейшего лечения;
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квалифицированным персоналом. Специалисты клиник, с которыми сотрудничает компания Globalmedic имеют международную аккредитацию и многолетний опыт работы в ведущих медицинских центрах мира;
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комфортными условиями. В популярных турецких клиниках созданы условия, которые позволяют не только восстанавливать физическое здоровье, но и сохранять психологическое. В медицинском центре в Турции клиент не столкнется с хорошо известной жителям СНГ «больничной атмосферой» или неприветливым отношением персонала;
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доступностью. Несмотря на то, что турецкая медицина успешно конкурирует по качеству с израильской и американской, стоимость лечения в этой стране на порядок ниже, чем в странах-конкурентах.
Для лечения каких заболеваний стоит отправляться в Турцию
В стране хорошо развиты практически все отрасли медицины. Однако, наиболее популярными среди иностранцев остаются:
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диагностическая медицина;
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репродуктивная медицина;
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хирургия и нейрохирургия;
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пластическая хирургия;
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трансплантология;
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лечение онкологических заболеваний.
Столкнувшись с необходимостью лечения по одному из этих направлений, вы можете смело рассматривать варианты лечения в Турции, будучи уверенными в том, что вам помогут в решении даже самых сложных проблем.
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Приняв решение пройти лечение в Турции вы, конечно, столкнетесь с массой вопросов: какую клинику и какого специалиста выбрать? Как договориться о диагностике или лечении в удаленном режиме? Как организовать свой прилет в страну?
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