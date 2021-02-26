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26.02.2021  16:11   

Бешеная кошка: В части Новобаварского района введен карантин

Домашняя трехмесячная кошка содержалась в домохозяйстве по ул. Глазунова и против бешенства привита не была.

В части Новобаварского района введены карантинные мероприятия из-за бешенства домашней кошки, которая укусила ребенка.
 
19 февраля кошка заболела, ее лечили. 25 февраля она травмировала ребенка 2007 г.р. и в тот же день погибла. Пострадавший сразу обратился за медицинской помощью в травматологический пункт Городской многопрофильной больницы №17.
 
Согласно отчету об исследовании Харьковской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, был установлен положительный результат на бешенство кошки. Пострадавший находится на лечении в Харьковской областной детской больнице.
 
Решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Харьковском городском совете был наложен карантин на часть территории Новобаварского района, ограниченной ул. Бакинской, ул. Белинского, ул. Яснополянской, ул. Тимирязева, и утвержден план мероприятий с целью ликвидации очага бешенства.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  бешенство, карантин, харьков, кошка
 
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