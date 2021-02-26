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26.02.2021  13:36   

В Харькове - 256 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 26 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 56 385 случаев заболевания коронавирусом.

В Харькове - 256 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 83 137 случаев заболевания COVID-19, 5 225 человек находятся под медицинским наблюдением, 76 344 пациента выздоровели, 1 568 - умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 26 февраля в Украине зафиксировано 8 003 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 333 844 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 25 742  человека умерли, 1 163 555 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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