В Харькове - 256 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 26 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 56 385 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
День накопительства: будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки. Не сопротивляйтесь этому, но и не действуйте сгоряча.
В пятницу хмурое утро сменит ясный день, но вечером небо снова затянет облаками. Местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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