Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного центра лабораторных исследований, по состоянию на 26 февраля уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,10–0,16 мкЗв/ч.
Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
День накопительства: будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки. Не сопротивляйтесь этому, но и не действуйте сгоряча.
В пятницу хмурое утро сменит ясный день, но вечером небо снова затянет облаками. Местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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