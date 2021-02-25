Коронавирус: статистика на 25 февраля

За сутки от коронавируса умерли шесть человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 428 новых случаев заражения коронавирусом.
281 заболевший – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 февраля составляет 82 802 человека (в Харькове – 56 129 человек).
Из них:
– 1559 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);
– 76 217 человек выздоровели (за сутки – 126 человек).
День хорош, чтобы как следует заняться накопившимися делами. Тем не менее, звезды советуют не рубить с плеча, дав себе время все как следует взвесить.
В связи с поступлением теплого воздуха из Центральной Европы, на Харьковщине ожидается существенное повышение температуры воздуха. С середины дня и до его окончания будет идти мелкий дождь, днем местами туман. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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