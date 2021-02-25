25.02.2021 10:08

Коронавирус: статистика на 25 февраля

За сутки от коронавируса умерли шесть человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 428 новых случаев заражения коронавирусом.



281 заболевший – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 февраля составляет 82 802 человека (в Харькове – 56 129 человек).



Из них:



– 1559 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);



– 76 217 человек выздоровели (за сутки – 126 человек).



