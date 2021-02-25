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25.02.2021  10:08   

Коронавирус: статистика на 25 февраля

За сутки от коронавируса умерли шесть человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 428 новых случаев заражения коронавирусом.

281 заболевший – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 февраля составляет 82 802 человека (в Харькове – 56 129 человек).

Из них:

– 1559 летальных случаев (за последние сутки умерли 6 человек);

– 76 217 человек выздоровели (за сутки – 126 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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