25 февраля на Харьковщине начинается вакцинация от коронавируса (ВИДЕО)

Вечером 24 февраля Харьковская область получила первую партию вакцины от COVID-19.
На Харьковщину доставили 30400 доз вакцины CoviShield. Они предназначены для вакцинации медицинских работников региона.
Вакцину доставили на областной аптечный склад.
Вакцинация начнется уже 25 февраля.
Всего в регионе развернули 137 пунктов вакцинации – в медучреждениях города, районов, областных учреждениях.
После вскрытия флакона вакцина может храниться в течение шести часов при температуре от 2 до 25 градусов.
В рамках первой волны вакцинации будут привиты более 15 000 человек – это работники мобильных бригад и работники учреждений здравоохранения, оказывающих помощь больным COVID.
Начиная с 1 марта, подать заявку на проведение прививок против COVID-19 сможет каждый желающий. Заявки можно будет подать как онлайн, так и обратившись к семейному врачу.
День хорош, чтобы как следует заняться накопившимися делами. Тем не менее, звезды советуют не рубить с плеча, дав себе время все как следует взвесить.
В связи с поступлением теплого воздуха из Центральной Европы, на Харьковщине ожидается существенное повышение температуры воздуха. С середины дня и до его окончания будет идти мелкий дождь, днем местами туман. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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