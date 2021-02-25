25.02.2021 08:33

25 февраля на Харьковщине начинается вакцинация от коронавируса (ВИДЕО)

Вечером 24 февраля Харьковская область получила первую партию вакцины от COVID-19.



//kharkivoda.gov.ua

На Харьковщину доставили 30400 доз вакцины CoviShield. Они предназначены для вакцинации медицинских работников региона.



Вакцину доставили на областной аптечный склад.



Вакцинация начнется уже 25 февраля.

Всего в регионе развернули 137 пунктов вакцинации – в медучреждениях города, районов, областных учреждениях.

После вскрытия флакона вакцина может храниться в течение шести часов при температуре от 2 до 25 градусов.

В рамках первой волны вакцинации будут привиты более 15 000 человек – это работники мобильных бригад и работники учреждений здравоохранения, оказывающих помощь больным COVID.

Начиная с 1 марта, подать заявку на проведение прививок против COVID-19 сможет каждый желающий. Заявки можно будет подать как онлайн, так и обратившись к семейному врачу.