Харьков в желтой карантинной зоне. Что это значит?

Адаптивный карантин, а вместе с ним разделение на зоны, вернулись. Новые ограничения и правила вступили в силу с сегодняшнего дня
С сегодняшнего дня в Украине действует адаптивный карантин, поэтому государство вновь поделили на зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Министерство здравоохранения включило Харьков в желтую зону. Это означает, что ограничения остаются примерно такие же, но добавляются и некоторые смягчения. Например, заведения общественного питания будут работать на час дольше - до 24:00, раньше принимать клиентов позволяли до 23:00. И это еще не все смягчения карантина.
• количество участников массовых мероприятий - 1 человек на 4 кв.м. (Раньше на мероприятиях не могли присутствовать более 20 участников);
• разрешается посещение учебных заведений группами более 20 человек;
• увеличено допустимое количество посетителей спортзалов до 1 человека на 10 кв.м.
К тому же с 18 февраля болельщики уже могут приходить на спортивные мероприятия, ранее проводимых в закрытом формате. А вот все остальные ограничения, действовавшие ранее, остаются. А именно - запрещается посещать дискотеки и ночные клубы, размещать в заведениях общественного питания больше четырех человек за столом, а еще работники кинотеатров должны заполнять зал только на 50%.
• запрещено пребывание в общественных местах без маски, обязательно наличие документов;
• учреждения образования прекращают работу, если на самоизоляции есть около 50% детей и персонала учреждения;
• запрещено проведение мероприятий со зрителями в образовательных учреждениях;
• запрещена работа объектов размещения, за исключением гостиниц;
• прекращаются плановые госпитализации (кроме экстренной помощи, помощи беременным, онкобольным).
В оранжевой зоне будут действовать такие же ограничения, как и в желтой. Различие состоит в том, что другой цвет только сигнализирует об ухудшении ситуации с заболеваемостью.
Достаточно противоречивый день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое.
В связи с поступлением теплого воздуха из Центральной Европы, на Харьковщине ожидается существенное повышение температуры воздуха. С середины дня и до его окончания будет идти мелкий дождь, днем местами туман. На дорогах гололедица.
Именно в этот день наши древние предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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