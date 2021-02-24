24.02.2021 16:39

Харьков в желтой карантинной зоне. Что это значит?

Адаптивный карантин, а вместе с ним разделение на зоны, вернулись. Новые ограничения и правила вступили в силу с сегодняшнего дня

С сегодняшнего дня в Украине действует адаптивный карантин, поэтому государство вновь поделили на зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Министерство здравоохранения включило Харьков в желтую зону. Это означает, что ограничения остаются примерно такие же, но добавляются и некоторые смягчения. Например, заведения общественного питания будут работать на час дольше - до 24:00, раньше принимать клиентов позволяли до 23:00. И это еще не все смягчения карантина.



• количество участников массовых мероприятий - 1 человек на 4 кв.м. (Раньше на мероприятиях не могли присутствовать более 20 участников);

• разрешается посещение учебных заведений группами более 20 человек;

• увеличено допустимое количество посетителей спортзалов до 1 человека на 10 кв.м.



К тому же с 18 февраля болельщики уже могут приходить на спортивные мероприятия, ранее проводимых в закрытом формате. А вот все остальные ограничения, действовавшие ранее, остаются. А именно - запрещается посещать дискотеки и ночные клубы, размещать в заведениях общественного питания больше четырех человек за столом, а еще работники кинотеатров должны заполнять зал только на 50%.



• запрещено пребывание в общественных местах без маски, обязательно наличие документов;

• учреждения образования прекращают работу, если на самоизоляции есть около 50% детей и персонала учреждения;

• запрещено проведение мероприятий со зрителями в образовательных учреждениях;

• запрещена работа объектов размещения, за исключением гостиниц;

• прекращаются плановые госпитализации (кроме экстренной помощи, помощи беременным, онкобольным).



В оранжевой зоне будут действовать такие же ограничения, как и в желтой. Различие состоит в том, что другой цвет только сигнализирует об ухудшении ситуации с заболеваемостью.