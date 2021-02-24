Главная Новости Медицина Минздрав запустило интерактивную карту пунктов бесплатного тестирования на COVID-19
24.02.2021  14:00   

Минздрав запустило интерактивную карту пунктов бесплатного тестирования на COVID-19

Кроме этого, там можно сделать быстрый тест на антиген SARS-CoV-2.

Карту с информацией о пунктах тестирования в различных населенных пунктах Украины можно найти здесь.  

Пользователи могут найти нужный пункт тестирования в своей области, введя свой домашний адрес. Система автоматически найдет ближайший пункт.

Тэги:  covid-19, карта, тестирование
 
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