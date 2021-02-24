24.02.2021 10:50

Коронавирус: статистика на 24 февраля

За сутки от коронавируса умерли десять человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 361 новый случай заражения коронавирусом.



247 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 24 февраля составляет 82 374 человек (в Харькове – 55 848 человек).



Из них:



– 1553 летальных случая (за последние сутки умерли 10 человек);



– 76 091 человека выздоровели (за сутки – 157 человек).