Коронавирус: статистика на 24 февраля

За сутки от коронавируса умерли десять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 361 новый случай заражения коронавирусом.
247 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 24 февраля составляет 82 374 человек (в Харькове – 55 848 человек).
Из них:
– 1553 летальных случая (за последние сутки умерли 10 человек);
– 76 091 человека выздоровели (за сутки – 157 человек).
Достаточно противоречивый день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Именно в этот день наши древние предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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