Главная Новости Медицина Коронавирус: статистика на 24 февраля
24.02.2021  10:50   

Коронавирус: статистика на 24 февраля

За сутки от коронавируса умерли десять человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 361 новый случай заражения коронавирусом.

247 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 24 февраля составляет 82 374 человек (в Харькове – 55 848 человек).

Из них:

– 1553 летальных случая (за последние сутки умерли 10 человек);

– 76 091 человека выздоровели (за сутки – 157 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.02 Общество Город работает над тем, чтобы учителя и врачи с COVID-19 получали материальную помощь вовремя 23.02 Медицина Коронавирус: статистика на 23 февраля 22.02 Медицина В Харькове - 25 новых случаев заболевания коронавирусом
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 