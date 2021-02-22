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22.02.2021  10:02   

Коронавирус: статистика на 19 февраля

За сутки от коронавируса умерли два человека.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 50 новых случая заражения коронавирусом.

25 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 22 февраля составляет 81 825 человек (в Харькове – 55 451 человек).

Из них:

– 1532 летальных случая (за последние сутки умерли 2 человека);

– 75 703 человека выздоровели (за сутки – 295 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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