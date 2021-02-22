Коронавирус: статистика на 19 февраля

За сутки от коронавируса умерли два человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 50 новых случая заражения коронавирусом.
25 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 22 февраля составляет 81 825 человек (в Харькове – 55 451 человек).
Из них:
– 1532 летальных случая (за последние сутки умерли 2 человека);
– 75 703 человека выздоровели (за сутки – 295 человек).
Звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.
Весь день в Харькове будет облачным. Временами небольшие осадки. Слабый туман. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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