22.02.2021 10:02

Коронавирус: статистика на 19 февраля

За сутки от коронавируса умерли два человека.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 50 новых случая заражения коронавирусом.



25 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 22 февраля составляет 81 825 человек (в Харькове – 55 451 человек).



Из них:



– 1532 летальных случая (за последние сутки умерли 2 человека);



– 75 703 человека выздоровели (за сутки – 295 человек).



