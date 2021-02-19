В больницах Харьковщины занята только четверть «ковидных» коек

19.02.2021 13:51

В опорных больницах области свободны 3690 коек для больных COVID-19.

На лечении сейчас находятся 1086 пациентов: 910 из них - с подтвержденным диагнозом, 176 - с подозрением на коронавирусную болезнь.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Игорь Волченко во время брифинга 19 февраля.

Всего в Харьковской области для больных COVID-19 выделено 4776 коек в 25 учреждениях здравоохранения. Все они на 100% обеспечены подачей кислорода благодаря кислородным концентраторам и централизованным точкам кислорода.