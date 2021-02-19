В больницах Харьковщины занята только четверть «ковидных» коек

В опорных больницах области свободны 3690 коек для больных COVID-19.
На лечении сейчас находятся 1086 пациентов: 910 из них - с подтвержденным диагнозом, 176 - с подозрением на коронавирусную болезнь.
Об этом сообщил заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Игорь Волченко во время брифинга 19 февраля.
Всего в Харьковской области для больных COVID-19 выделено 4776 коек в 25 учреждениях здравоохранения. Все они на 100% обеспечены подачей кислорода благодаря кислородным концентраторам и централизованным точкам кислорода.
Прекрасный день для того, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Однако важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
Холода отступают, синоптики даже обещают небольшую оттепель и дождь.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
влажность:
давление:
ветер: