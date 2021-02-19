19.02.2021 09:42

Коронавирус: статистика на 19 февраля

За сутки от коронавируса умерли 7 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусом.



155 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 19 февраля составляет 81 298 человек (в Харькове – 55 138 человек).



Из них:



– 1526 летальных случаев (за последние сутки умерли 7 человек);



– 74 986 человек выздоровели (за сутки – 138 человек).