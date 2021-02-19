Коронавирус: статистика на 19 февраля

За сутки от коронавируса умерли 7 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусом.
155 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 19 февраля составляет 81 298 человек (в Харькове – 55 138 человек).
Из них:
– 1526 летальных случаев (за последние сутки умерли 7 человек);
– 74 986 человек выздоровели (за сутки – 138 человек).
Прекрасный день для того, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Однако важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков, слабый туман. На дорогах гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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