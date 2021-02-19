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19.02.2021  09:42   

Коронавирус: статистика на 19 февраля

За сутки от коронавируса умерли 7 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусом.

155 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 19 февраля составляет 81 298 человек (в Харькове – 55 138 человек).

Из них:

– 1526 летальных случаев (за последние сутки умерли 7 человек);

– 74 986 человек выздоровели (за сутки – 138 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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