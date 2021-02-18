Три COVID-вакцины начали процесс регистрации в Украине

18.02.2021 09:15

ГП «Государственный экспертный центр МЗ Украины» прорабатывает три заявки на регистрацию вакцины против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения.

10 февраля подана заявка на регистрацию вакцины Sinovac Biotech. Вакцина китайского фармацевтического предприятия Sinovac Biotech, специализирующаяся на производстве вакцин против гепатита и гриппа. Первая партия вакцины Sinovac Biotech будет поставлена ​​в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, Израиле, Индии, Мексике, Бразилии или по централизованной процедуре регистрации Европейского Союза.

15 февраля подана заявка на регистрацию вакцины Oxford/AstraZeneca. Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. В течение первого полугодия Украина может получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что, по меньшей мере, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале 2021 года.

16 февраля подана заявка на регистрацию вакцины Pfizer-BioNTech. Вакцину разработала немецкая биотехнологическая компания BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. В феврале Украина ожидает 117 000 доз вакцины от Pfizer-BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX.

Сейчас специалисты ГЭЦ готовят экспертные выводы относительно соотношения «польза/риск» и проверки регистрационных материалов в кратчайшие сроки, как того требует законодательство Украины.