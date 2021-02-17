17.02.2021 10:26

Коронавирус: статистика на 17 февраля

За сутки от коронавируса умерли 12 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 234 новых случаев заражения коронавирусом.



165 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 17 февраля составляет 80 817 человек (в Харькове – 54 823 человека).



Из них:



– 1508 летальных случаев (за последние сутки умерли 12 человек);



– 74 612 человек выздоровели (за сутки – 194 человека).



