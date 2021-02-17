Коронавирус: статистика на 17 февраля

За сутки от коронавируса умерли 12 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 234 новых случаев заражения коронавирусом.
165 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 17 февраля составляет 80 817 человек (в Харькове – 54 823 человека).
Из них:
– 1508 летальных случаев (за последние сутки умерли 12 человек);
– 74 612 человек выздоровели (за сутки – 194 человека).
Сегодня будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: невинный флирт способен перерасти в глубокое чувство.
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир.
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