В Харькове - 99 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 16 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 54 658 случаев заболевания коронавирусом.
Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
День после Сретения назывался Починками: в старину хозяева с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
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