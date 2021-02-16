16.02.2021 11:35

В Харькове - 99 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 16 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 54 658 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 80 583 случая заболевания COVID-19, 4 669 человек находятся под медицинским наблюдением, 74 418 пациентов выздоровели, 1 496 - умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 16 февраля в Украине зафиксировано 3 143 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 276 618 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 24 542 человека умерли, 1 122 968 - выздоровели.