Коронавирус: статистика на 16 февраля

За сутки от коронавируса умерли 16 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 130 новый случай заражения коронавирусом.
99 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 16 февраля составляет 80 583 человека (в Харькове – 54 658 человек).
Из них:
– 1496 летальных случаев (за последние сутки умерли 16 человек);
– 74 418 человек выздоровели (за сутки – 248 человека).
Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
День после Сретения назывался Починками: в старину хозяева с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
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