16.02.2021 10:33

Коронавирус: статистика на 16 февраля

За сутки от коронавируса умерли 16 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 130 новый случай заражения коронавирусом.



99 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 16 февраля составляет 80 583 человека (в Харькове – 54 658 человек).



Из них:



– 1496 летальных случаев (за последние сутки умерли 16 человек);



– 74 418 человек выздоровели (за сутки – 248 человека).