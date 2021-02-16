16.02.2021 08:07

Грипп в Харькове: статистика

С начала эпидемического сезона острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 3,6% населения области – 95198 человек, из них 34878 детей.

В частности, в период с 8 по 14 февраля с учетом случаев заболеваний COVID-19 (по предварительным диагнозам) в области заболело 5780 человек, из них 2657 детей в возрасте до 17 лет.

По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости вырос на 12,9% в основном за счет районов области. Удельный вес коронавирусной болезни (COVID-19) в структуре заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет 33,4%.



Показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет 218,71 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 48,8% и на 26,6% ниже по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Госпитализированы 488 человек, из них 52 ребенка.



Превышен уровень собственного эпидемического порога в Боровском (на 63,5%), Волчанском (на 19,2%), Лозовском (на 12,4%) районах.



Самый высокий показатель зарегистрирован в Боровском районе - 667,19 на 100 тысяч населения, самый низкий - в Золочевском (60,62 на 100 тысяч населения).



По состоянию на 15 февраля привито против гриппа 9844 человек, из них 44,4% из групп риска.



По данным вирусологического мониторинга на прошлой неделе методом ПЦР обследовано 3098 человек, из них у 1111 человек выявлен вирус SARS-CoV-2, у 13 человек - возбудители других респираторных вирусных инфекций (риновирусы, бокавирус, метапневмовирус, другой коронавирус и вирус парагриппа), у 2 человек - РНК вируса гриппа А (H1) pdm09.



Подтверждена совместима циркуляция вируса гриппа типа А, SARS-CoV-2 и других вирусов респираторной группы вызывает дальнейший рост уровня заболеваемости и дает основания прогнозировать эпидемическое распространение гриппа на территории области.