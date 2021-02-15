Главная Новости Медицина Повысить тариф на лечение онкобольных детей в Минздраве обещают с апреля (ВИДЕО)
15.02.2021  12:42   

Повысить тариф на лечение онкобольных детей в Минздраве обещают с апреля (ВИДЕО)

 
15 февраля во всем мире отмечается Международный день онкобольного ребенка. Цель одна - привлечь внимание всех к проблемам детской онкологии и оказать поддержку как больным, так и их семьям. В структуре онкопатологии у детей до 17 лет, отмечают медицинские специалисты, первое место занимают лейкозы, второе поделили лимфомы и злокачественные новообразования головного мозга. Больных, говорят. немало и все они нуждаются в профессиональной помощи.
 
"В Украине ежегодно - тысяча новых случаев и, к сожалению, ежегодно мы теряем 250 детей. На данный момент 6500 детям установлено и диагностировано онкозаболевание. Детская онкология, на сегодняшний день, является приоритетным направлением деятельности Министерства здравоохранения", - рассказала Ирина Садовьяк, первый замминистра здравоохранения
 
Родителям следует знать, отмечают врачи, что рак - это тяжелый недуг, но излечимый. Современная медицина способна ему противостоять. Поэтому дети имеют право на своевременную и лучшую медпомощь и уход. В Минздраве в программе "Медицинских гарантий" предусмотрели специальный пакет по лечению онокологических заболеваний, в рамках которого с апреля у него заложено уже и повышенный тариф.
 
"Диагностика и химиотерапевтическое лечение - этот тариф составляет 83 862 гривен потому, что мы увидели, с момента внедрения программы "Медицинских гарантий", что его надо поднять. Потому что этот тариф для лечения детей является важным. Тариф на лечение и сопровождение пациентов с онкогематологическими заболеваниями составит 54 493 гривны, а с корректирующим коэффициентом, т.е. для детей 163 914 гривен. И еще раз хочу напомнить, что этот новый пакет, который будет введен в 2021 году", - отметила замминистра.
 
Кроме того, говорят в Минздраве, разработана Национальная стратегия до 2030-го года по контролю онкозаболеваний, согласно которой в частности запланировано создание детских онкоцентров высокого уровня. Ведь в странах ЕС показатель 5-летнего выживания детей со злокачественными новообразованиями составляет не менее 80% и Украина стремится достичь таких результатов.
 
Ранее мы писали, что 12 онкобольных детей, которые прошли лечение в Харьковской городской детской клинической больнице №16, отправились в Австрию.
 
Тэги:  онкология, дети, украина
 
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