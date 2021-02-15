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15.02.2021  12:02   

В Харькове - 60 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 15 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 54 559 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 80 453 случая заболевания COVID-19, 4 803 человека находятся под медицинским наблюдением, 74 170 пациентов выздоровели, 1 480 - умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 15 февраля в Украине зафиксировано 2 332 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 273 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 24 392 человека умерли, 1 116 779 - выздоровели.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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