15.02.2021 12:02

В Харькове - 60 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 15 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 54 559 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 80 453 случая заболевания COVID-19, 4 803 человека находятся под медицинским наблюдением, 74 170 пациентов выздоровели, 1 480 - умерли.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 15 февраля в Украине зафиксировано 2 332 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 273 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 24 392 человека умерли, 1 116 779 - выздоровели.