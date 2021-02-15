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15.02.2021  10:17   

Коронавирус: статистика на 15 февраля

За сутки от коронавируса умерли 2 человека.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусом.

60 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 15 февраля составляет 80 453 человека (в Харькове – 54 559 человек).

Из них:

– 1480 летальных случаев (за последние сутки умерли 2 человека);

– 74 170 человек выздоровели (за сутки – 234 человека).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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