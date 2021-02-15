Коронавирус: статистика на 15 февраля

За сутки от коронавируса умерли 2 человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусом.
60 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 15 февраля составляет 80 453 человека (в Харькове – 54 559 человек).
Из них:
– 1480 летальных случаев (за последние сутки умерли 2 человека);
– 74 170 человек выздоровели (за сутки – 234 человека).
Работа может вызывать апатию и вялость, однако даваться будет легче обычного. Если сумеете мобилизоваться, можете смело браться даже за самые безнадежные дела.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретение издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
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