Коронавирус: статистика на 14 февраля

За сутки от коронавируса умерли 5 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусом.
56 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 14 февраля составляет 80 392 человека (в Харькове – 54 499 человек).
Из них:
– 1478 летальных случаев (за последние сутки умерли 2 человека);
– 73 936 человек выздоровели (за сутки – 324 человека).
Планы, построенные в этот день, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Особенно будьте осторожны с деньгами, будь то покупки, финансовые проекты или вложения.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
влажность:
давление:
ветер: