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14.02.2021  11:04   

Коронавирус: статистика на 14 февраля

За сутки от коронавируса умерли 5 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусом.

56 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 14 февраля составляет 80 392 человека (в Харькове – 54 499 человек).

Из них:

– 1478 летальных случаев (за последние сутки умерли 2 человека);

– 73 936 человек выздоровели (за сутки – 324 человека).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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