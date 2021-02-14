14.02.2021 11:04

Коронавирус: статистика на 14 февраля

За сутки от коронавируса умерли 5 человек.



//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусом.



56 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 14 февраля составляет 80 392 человека (в Харькове – 54 499 человек).



Из них:



– 1478 летальных случаев (за последние сутки умерли 2 человека);



– 73 936 человек выздоровели (за сутки – 324 человека).