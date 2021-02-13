13.02.2021 13:09

Коронавирус: статистика на 13 февраля

За сутки от коронавируса умерли 5 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 289 новых случаев заражения коронавирусом.



148 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 13 февраля составляет 80 301 человек (в Харькове – 54 443 человека).



Из них:



– 1476 летальных случаев (за последние сутки умерли 5 человек);



– 73 человек выздоровели (за сутки – 322 человека).