Коронавирус: статистика на 13 февраля

За сутки от коронавируса умерли 5 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 289 новых случаев заражения коронавирусом.
148 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 13 февраля составляет 80 301 человек (в Харькове – 54 443 человека).
Из них:
– 1476 летальных случаев (за последние сутки умерли 5 человек);
– 73 человек выздоровели (за сутки – 322 человека).
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