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13.02.2021  13:09   

Коронавирус: статистика на 13 февраля

За сутки от коронавируса умерли 5 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 289 новых случаев заражения коронавирусом.

148 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 13 февраля составляет 80 301 человек (в Харькове – 54 443 человека).

Из них:

– 1476 летальных случаев (за последние сутки умерли 5 человек);

– 73 человек выздоровели (за сутки – 322 человека).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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