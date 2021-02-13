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13.02.2021  10:00   

Игорь Терехов: Харьков готов к вакцинации населения

В городе Харькове созданы 34 пункта для добровольной вакцинации населения согласно государственному плану иммунизации населения от COVID-19.


// city.kharkov.ua

Об этом 12 февраля в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Как сообщил во время программы министр здравоохранения Украины Максим Степанов, со следующей недели в стране стартует кампания по вакцинации украинцев от коронавируса. Планируется, что в феврале в Украину поступит миллион доз вакцины.

Отвечая на вопрос, готов ли Харьков к проведению вакцинации, Игорь Терехов отметил, что вся подготовительная работа уже проведена, но проблема заключается в том, что далеко не все горожане готовы вакцинироваться.

«Мы выполнили все, что от нас требовалось: в Харькове открыто 34 пункта для вакцинации, мы готовим к этой работе врачей. Ждем только вакцину.  Но существует одна проблема - нужно объяснить людям, что необходимо вакцинироваться. Сегодня общество неоднозначно воспринимает вакцинацию, в том числе сами медики. По статистике, 30% медработников не хотят вакцинироваться, а ведь это те люди, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, и от их мнения зависит очень многое. COVID-19 залез в карман каждой семьи, в бюджет каждого города. Поэтому мы должны разъяснить людям, что еще один локдаун будет иметь катастрофические последствия. Офис Президента, Министерство здравоохранения должны дать четкие месседжи обществу, что нужно вакцинироваться, - ради здоровья людей, ради спасения человеческих жизней. Такая работа ранее не проводилась», - подчеркнул Игорь Терехов.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, вакцинация, коронавирус, карантин, харьков
 
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