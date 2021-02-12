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12.02.2021  12:55   

В Харькове - 120 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 12 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 54 295 случаев заболевания коронавирусом.

В Харькове - 120 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 80 012 случаев заболевания COVID-19, 5 251 человек находится под медицинским наблюдением, 73 290 пациентов выздоровели, 1 471 - умер.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 12 февраля в Украине зафиксировано 4 773 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 262 867 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 24 174 человека умерли, 1 106 155 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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