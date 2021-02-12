12.02.2021 10:18

Коронавирус: статистика на 11 февраля

За сутки от коронавируса умерли 9 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 188 новых случаев заражения коронавирусом.



120 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 11 февраля составляет 80 012 человек (в Харькове – 54 295 человек).



Из них:



– 1471 летальных случаев (за последние сутки умерли 9 человек);



– 73 290 человек выздоровели (за сутки – 178 человек).