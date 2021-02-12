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12.02.2021  10:18   

Коронавирус: статистика на 11 февраля

За сутки от коронавируса умерли 9 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 188 новых случаев заражения коронавирусом.

120 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 11 февраля составляет 80 012 человек (в Харькове – 54 295 человек).

Из них:

– 1471 летальных случаев (за последние сутки умерли 9 человек);

– 73 290 человек выздоровели (за сутки – 178 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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