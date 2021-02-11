Людей с обморожением продолжают привозить в больницы

За сутки госпитализировали двух человек.
Об том сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.
Указано, что за последние сутки по поводу обморожения и переохлаждения в лечебные учреждения обратились 2 человека (1 в Харькове и 1 в Красноградском районе).
Оба госпитализированы.
Удача сопутствует людям, знающим, чего они хотят. Чтобы не увязнуть в бессмысленных спорах, следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
В Харьков зайдет активный холодный фронт, связанный с циклоном Volker. Во второй половине дня температура резко снизится. Утром ожидается дождь, днем и вечером – сильный снег. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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