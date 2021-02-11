11.02.2021 10:51

Людей с обморожением продолжают привозить в больницы

За сутки госпитализировали двух человек.

Об том сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

Указано, что за последние сутки по поводу обморожения и переохлаждения в лечебные учреждения обратились 2 человека (1 в Харькове и 1 в Красноградском районе).

Оба госпитализированы.