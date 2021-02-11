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11.02.2021  09:40   

Коронавирус: статистика на 11 февраля

За сутки от коронавируса умерли 7 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 2338 новых случаев заражения коронавирусом.

134 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 11 февраля составляет 79 823 человека (в Харькове – 54 175 человек).

Из них:

– 1462 летальных случаев (за последние сутки умерли 7 человек);

– 73 112 человек выздоровели (за сутки – 250 человек).

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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