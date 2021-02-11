Коронавирус: статистика на 11 февраля

За сутки от коронавируса умерли 7 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 2338 новых случаев заражения коронавирусом.
134 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 11 февраля составляет 79 823 человека (в Харькове – 54 175 человек).
Из них:
– 1462 летальных случаев (за последние сутки умерли 7 человек);
– 73 112 человек выздоровели (за сутки – 250 человек).
Удача сопутствует людям, знающим, чего они хотят. Чтобы не увязнуть в бессмысленных спорах, следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Днем синоптики обещают осадки на любой вкус: дождь, ледяной дождь, снег. Туман, видимость 200–500 м. На дорогах гололедица.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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