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10.02.2021  14:40   

Более 4 тысяч больных на COVID-19 в Харькове прошли стационарное лечение

Более 4 тыс. пациентов прошли стационарное лечение в больницах города Харькова с начала пандемии коронавируса.

 
Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщил директор  Департамента здравоохранения  Юрий Сороколат.  
 
По его словам, для борьбы с пандемией в городских больницах было развернуто 840 коек,  обеспеченных кислородом. С начала заболеваемости 4064 человека получили стационарное лечение в медучреждениях коммунальной формы собственности, 23 мобильные бригады осуществили 46 тыс. выездов и 82 тыс. раз провели забор биоматериала на тестирование.
 
Всего по состоянию на 1 января в Харькове зерегистрировано более 45 тыс. человек с подтвержденным коронавирусом.
 
«Среди заболевших в прошлом году оказались 1 113 медработников, 1 870 детей. По статистическим данным, за 2020 год вылечились от коронавируса 27 900 человек, умерли 450, в том числе 10  медработников», – сообщил Юрий Сороколат.
 
Также он отметил, что на борьбу с пандемией из резервного фонда городского бюджета было выделено 76,2 млн грн. Еще 35 млн грн город получил благодаря поддержке социально направленного бизнеса. Эти средства  удалось направить на закупку оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты. 
Источник:   ХГС
 Тэги:  лечение, тестирование, covid-19, харьков
 
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