Главная Новости Медицина В Харькове - 129 новых случаев заболевания коронавирусом
10.02.2021  13:32   

В Харькове - 129 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 10 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 54 041 случай заболевания коронавирусом.

В Харькове - 129 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 79 591 случай заболевания COVID-19, 5 274 человека находятся под медицинским наблюдением, 72 862 пациента выздоровели, 1 455 - умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10 февраля в Украине зафиксировано 3 409 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 253 055 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 23 934 человека умерли, 1 092 376 - выздоровели.



 

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.02 Медицина За сутки от коронавируса умерли 15 человек: статистика на 10 февраля 09.02 Медицина В Харькове - 69 новых случаев заболевания коронавирусом 09.02 Медицина Коронавирус: статистика на 9 февраля
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 