За сутки от коронавируса умерли 15 человек: статистика на 10 февраля

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 188 новых случаев заражения коронавирусом.
129 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 10 февраля составляет 79 591 человек (в Харькове – 54 041 человек).
Из них:
– 1455 летальных случаев (за последние сутки умерли 15 человек);
– 72 862 человек выздоровели (за сутки – 127 человек).
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
Утром начнется мелкий снег, которому на смену придет дождь со снегом, но во второй половине дня он должен прекратиться. Местами по области туман. На дорогах гололедица.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
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