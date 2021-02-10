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10.02.2021  10:11   

За сутки от коронавируса умерли 15 человек: статистика на 10 февраля

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 188 новых случаев заражения коронавирусом.


//Facebook

129 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 10 февраля составляет 79 591 человек (в Харькове – 54 041 человек).

Из них:

– 1455 летальных случаев (за последние сутки умерли 15 человек);

– 72 862 человек выздоровели (за сутки – 127 человек).

 

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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